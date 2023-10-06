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Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Ligi'ndeki Al Okhdood - Al Hilal maçını yönetecek

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#Halil Umut Meler#Hakem#Jorge Jesus
Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Ligindeki Al Okhdood - Al Hilal maçını yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 14:10

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Pro Lig 9. haftasında yarın oynanacak Al Okhdood ile Al Hilal müsabakasını yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Okhdood ile Al Hilal takımları arasında 7 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak Pro Lig 9. hafta müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın Najran şehrindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.

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#Halil Umut Meler#Hakem#Jorge Jesus

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