Halil Dervişoğlu: 'Gelmek istediğim yer Galatasaray'dı'

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maçında Lazio ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Halil Dervişoğlu'nun sözleri;

Geçen sezon Galatasaray'da güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. Gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Benim için başka bir opsiyon yoktu. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç olur.

KİMSEYE BENZEMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Geçen sezon Ümit Milli'den biliyordunuz beni. Sonra Galatasaray'da kendimi gösterdim. Sonra A Milli'ye gittim. Ben iyi süreç getirdim ama takım olarak değil. Bunlar özgüven getiriyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Her oyuncunun kendi stili vardır. Benden büyük oyuncuları elbette izler bakarım onlara. Ancak herkesin bir stili vardır. Benim de bir tarzım var ve kimseye benzemediğimi düşünüyorum.

HERKES ÇOK İSTEKLİ

Takıma kim faydalı olursa o oynamalı. Kim süre bulursa inşallah o faydalı olur. Bu sene genç bir oyuncu grubuna sahibiz. Bence bu iyi bir şey. Herkese çok istekli.

YARIN İÇİN HEYECANLIYIM

Yarın için heyecanlıyım. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak da konsantreyiz. İyi hazırlandık. İyi bir performans gösterip yarın umarım kazanırız.