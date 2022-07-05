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Halil Akbunar, Westerlo için Belçika'da! Bonservis bedeli 1 milyon euro...

#Transfer#Göztepe#Halil Akbunar
Halil Akbunar, Westerlo için Belçikada Bonservis bedeli 1 milyon euro...

Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti.

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Spor Toto Süper Lig’den küme düşen Göztepe’de, 28 yaşındaki kaptan Halil Akbunar için Süper Lig’den birçok takım nabız yoklamıştı. Son günlerde Belçika ekibi KVC Westerlo da transfer için devreye girmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Westerlo ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı.

Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika’ya ulaştı.

Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken, Göztepe’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

Göztepe’nin transferden 1 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, söz konusu maçlarda 49 gol, 52 asistlik performans sergilemişti.

 

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#Transfer#Göztepe#Halil Akbunar

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