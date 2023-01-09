Halil Akbunar Türkiye'ye dönüyor! Eyüpspor ile 3.5 yıllık anlaşma tamam...

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Belçika Ligi takımlarından Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de son olarak Göztepe'de oynayan ve ismi zaman zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, devre arasının ardından Eyüpspor'un başarısı için ter dökecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Tecrübeli futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek Eyüpspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Westerlo'da 9'u ilk 11 olmak üzere toplam 14 resmi maça çıkan ve 765 dakika sahada kalan Halil Akbunar, takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.