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Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Halbank'ta Orçun Ergün'le yollar ayrıldı

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Halbank'ta Orçun Ergün'le yollar ayrıldı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Orçun Ergün ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkbank Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu A takım kadrosunda yer alan Orçun Ergün'le yeni sezonda kontrat yenilememe kararı almıştır. Bu kararın, sezon boyunca aldığımız sonuçlara katkı yapan, beyefendi kişiliği ile öne çıkan Orçun Ergün ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

Halbankta Orçun Ergünle yollar ayrıldı

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