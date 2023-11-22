Hakim Ziyech'ten Tanzanya - Fas maçında harika gol!

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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Tanzanya ile Fas karşı karşıya geldi. Fas, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekibin gollerini 28. dakikada Hakim Ziyech ve 53. dakikada Bakari Nondo (kendi kalesine) attı.
Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, orta yuvarlağın biraz ilerisinden çektiği harika şutla takımını öne geçiren golü kaydetti.
Fas'ın yıldızı Achraf Hakimi, 3. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Fas, eleme grubuna galibiyetle başladı.
🇹🇿🇲🇦— CAFMEDIA (@Nadori_Z) November 21, 2023
28': ⚽️ Morocco! Hakim Ziyech!
0-1#Ziyech #DimaMaghrib #TANMAR pic.twitter.com/j4Q0MY5XLa