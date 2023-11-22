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Hakim Ziyech'ten Tanzanya - Fas maçında harika gol!

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#Galatasaray#Fas#Hakim Ziyech
Hakim Ziyechten Tanzanya - Fas maçında harika gol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 10:38

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Fas'ın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Tanzanya'ya muhteşem bir gol attı.

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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Tanzanya ile Fas karşı karşıya geldi. Fas, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibin gollerini 28. dakikada Hakim Ziyech ve 53. dakikada Bakari Nondo (kendi kalesine) attı.

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, orta yuvarlağın biraz ilerisinden çektiği harika şutla takımını öne geçiren golü kaydetti.

Fas'ın yıldızı Achraf Hakimi, 3. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Fas, eleme grubuna galibiyetle başladı.

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#Galatasaray#Fas#Hakim Ziyech

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