Hakim Ziyech, PSG yolunda! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

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Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Ziyech'in Londra'dan Paris'e geçtiği ve iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi. Anlaşma sağlanması halinde sağlık kontrolüne girecek olan Faslı futbolcu ardından sözleşme imzalayacak.

Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maça çıkıp 1 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Fas'ın tarihi başarı elde ettiği Dünya Kupası'nda yıldızlaşan isimlerdendi.