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Hakim Ziyech, PSG yolunda! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...

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#Transfer#Hakim Ziyech#PSG
Hakim Ziyech, PSG yolunda Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 12:32

Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Hakim Ziyech, Chelsea'den Paris Saint-Germain'e transfer oluyor.

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Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Ziyech'in Londra'dan Paris'e geçtiği ve iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi. Anlaşma sağlanması halinde sağlık kontrolüne girecek olan Faslı futbolcu ardından sözleşme imzalayacak.

Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maça çıkıp 1 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Fas'ın tarihi başarı elde ettiği Dünya Kupası'nda yıldızlaşan isimlerdendi.

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#Transfer#Hakim Ziyech#PSG

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