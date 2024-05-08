Hakim Ziyech, Galatasaray'da kalıyor! Bonservisi alındı

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Galatasaray, sezon başında Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, son haftalara damgasını vurdu.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen ve uzun süre forma giyemeyen Faslı futbolcu Rizespor maçında aldığı formayı bir daha bırakmadı. Ligde son 7 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan Ziyech, liderlik yarışında kritik bir katkı yaptı.

TAKIMDA KALIYOR

Galatasaray, Ziyech'in KAP açıklamasında 1+1+1 yıllık anlaşma yaptığı ve Chelsea'den bedelsiz kiraladığı Ziyech'i takımda tutma kararı aldı.

Sivasspor maçı sonrası Okan Buruk; 'Ziyech gelecek sezon da bizimle olacak'demişti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Faslı yıldızın opsiyonunun devreye girdiğini ve bonservisinin Chelsea'den Galatasaray'a geçtiğini yazdı.

Bu sezon 3 milyon 587 bin euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu gelecek sezon 2 milyon 850 bin euro kazanacak.

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Üçüncü yıl opsiyonunun kullanılması halinde Ziyech, Sarı-kırmızılı takımdan 2025/26 sezonunda da 2 milyon 850 bin euro alacak.