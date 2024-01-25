Hakim Ziyech attı, Fas gruptan lider çıktı!

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Afrika Uluslar Kupası'nda grup mücadeleleri tamamlandı. F Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 38. dakikada Galatasaraylı Hakim Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 yenerek grubunu 7 puanla lider tamamladı. Fas'ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşayan Ziyech, devre arasında oyundan alındı.



Grubun diğer maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ile 0-0 berabere kalarak puanını 3 yaptı ve ikinci sırada yer alarak üst tura adını yazdırdı. Kongo'da Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku maçta 90 dakika görev yaparken Galatasaraylı Cedric Bakambu ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.



Öte yandan Fas, Güney Afrika ile; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Mısır ile eşleşti.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Nijerya-Kamerun

Angola-Namibya

Yeşil Burun Adaları-Moritanya

Fas-Güney Afrika

Mısır-Demokratik Kongo

Ekvator Ginesi-Gine

Mali-Burkina Faso

Senegal-Fildişi Sahili