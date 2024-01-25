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Hakim Ziyech attı, Fas gruptan lider çıktı!

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#Afrika Uluslar Kupası#Fas#Ziyech
Hakim Ziyech attı, Fas gruptan lider çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 01:52

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda üçüncü ve son maçlarından ardından Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Fas'a galibiyeti getiren golü atan Hakim Ziyech, sakatlanarak kenara geldi.

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Afrika Uluslar Kupası'nda grup mücadeleleri tamamlandı. F Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 38. dakikada Galatasaraylı Hakim Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 yenerek grubunu 7 puanla lider tamamladı. Fas'ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşayan Ziyech, devre arasında oyundan alındı.

Grubun diğer maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ile 0-0 berabere kalarak puanını 3 yaptı ve ikinci sırada yer alarak üst tura adını yazdırdı. Kongo'da Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku maçta 90 dakika görev yaparken Galatasaraylı Cedric Bakambu ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Öte yandan Fas, Güney Afrika ile; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Mısır ile eşleşti.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Nijerya-Kamerun
Angola-Namibya
Yeşil Burun Adaları-Moritanya
Fas-Güney Afrika
Mısır-Demokratik Kongo
Ekvator Ginesi-Gine
Mali-Burkina Faso
Senegal-Fildişi Sahili

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#Afrika Uluslar Kupası#Fas#Ziyech

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