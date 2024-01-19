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'Hakemler bunları hak ediyor' diyen Bülent Akan'a 100 bin TL para cezası

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#PFDK#Bülent Akan#24Erzincanspor
Hakemler bunları hak ediyor diyen Bülent Akana 100 bin TL para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 13:15

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 24Erzincanspor teknik sorumlusu Bülent Akan’a İnegölspor maçı sonrası yaptığı açıklamadan dolayı 100 bin TL para cezası verdi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında 24Erzincanspor deplasmanda İnegölsporla karşılaşıp maçı 2-0 kaybetmişti. Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV'ye çıkan 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, karşılaşmanın hakemi Yusuf Aydın hakkında konuştu. Akan, "Tebrik edilecek bir şey yok. Penaltı verilmiyor, goller oluyor, ne tebriki. Son pozisyon, 5-6 dakika var. Penaltı verilse 2-1, iş değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü Başkanı'nın yaptığından dolayı ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki. İnegölspor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" demişti. Akan daha sonra 'Kardeş sil bunu ya' demiş ancak canlı yayında olduğunu anlayınca 'Rakibi tebrik ediyoruz' diyerek sözlerini noktalamıştı.

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24Erzincanspor teknik sorumlusu Bülent Akan’a bu konuşmasından dolayı PFDK’dan 100 bin TL ceza kesildi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada; “24 Erzincansporun teknik sorumlusu Bülent Akan’ın 13 Ocak 2024 tarihinde oynanan İnegölspor- 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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#PFDK#Bülent Akan#24Erzincanspor

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