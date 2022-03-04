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Hakem Metin Ateş hakkında suç duyurusu

#Metin Ateş#Futbol#TFF 3. Lig
Hakem Metin Ateş hakkında suç duyurusu

Elazığ Barosu avukatlarından Av. Şevval Boydak, Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçının hakemi Metin Ateş ve yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Elazığ Barosu avukatlarından Av. Şevval Boydak, TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında oynanan Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmasında sergiledikleri kötü yönetim nedeniyle hakem Metin Ateş ve yardımcıları hakkında kişisel olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Av. Şevval Boydak, şikayet dilekçesinde karşılaşmanın hakemi Metin Ateş ve yardımcılarının 'Görevi Kötüye Kullanma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama, 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarını işlediklerini iddia etti.

Boydak, basında çıkan haberleri de delil göstererek, iddiasını güçlendirip Elazığspor’un haksızlığa uğradığını ve sahada bulunan bordo-beyazlı futbolcuların sağlıklarının da tehlikeye atıldığını belirtti.

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#Metin Ateş#Futbol#TFF 3. Lig

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