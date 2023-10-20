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Hakem formalarında sponsor devrimi

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#TFF#Hakem#Sponsor
Hakem formalarında sponsor devrimi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formaları için NG Kütahya Seramik firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

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2026-27 sezonunun sonuna kadar geçerli anlaşma kapsamında, profesyonel ligler, Türkiye Kupası ve Kadın Süper Ligi’nde görev alacak hakemlerin formalarında NG Kütahya Seramik reklamı bulunacak. Firma, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsorluğunun yanı sıra TFF Hakem Akademisi’nin de sponsoru oldu.

TFF’nin Riva’daki tesislerinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı.

BÜYÜKEKŞİ: HAKEMLER DE EURO 2024'Ü HEDEFLEMELİ

Gazze’de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Büyükekşi, Türk futbolunun son dönemde büyük mutluluklar yaşadığını belirterek, “2032 Avrupa Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. A Milli Takımımız EURO 2024’e gitmeyi garantiledi. UEFA Ülke Puanı’nda 9’uncu sıraya yükseldik. Bu anlamda hakemlerin uluslararası arenada başarılı olmaları çok önemli. Hakemlerimize ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası’nda olmalarını, Dünya Kupas’ında düdük çalmaları olduğunu söylüyorum” dedi. Güral ise, “Hakemlerimize her zaman sahip çıkmamız lazım” ifadesini kullandı.

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Hakem formalarında sponsor devrimi

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#TFF#Hakem#Sponsor

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