Hakem alıkoymaya tazminat cezası

DAVAYA konu maç 28 Ekim 2015’te Trabzon Avni Aker Stadyumunda oynanmıştı. 2-2 biten maç sonrası futbolcular stattan çıkarken, hakemlerin çıkışına izin verilmedi. Çağatay Şahan ve yardımcıları Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, 4.5 saat hakem soyunma odasında kaldı. Hakemlere yönelik, hem taraftarın hem yöneticilerin tepkisinin gerisinde ise, hatalı karar verdikleri suçlaması yer aldı.



O HAKEMLER ÇIKAMAYACAK

An be an televizyonlarda canlı yayımlanan olayla ilgili dönemin kulüp başkanı Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada “Ben talimat verdim. Yönetici arkadaşlarıma da ‘Trabzonspor’un misafirperverliğini gösterin, yemeğini ısmarlayın ama sabaha kadar, ben gelene kadar, o hakemler o stattan çıkmayacak dedim’ açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi ile kriz aşılmış, saat 03.30 sıralarında hakemler stattan ayrılmıştı.



ÖNCE HAPİS CEZASI

Olayla ilgili ilk olarak ceza davası açıldı. 30 yıla yakın hakemlik yapan Adil Sinem, İbrahim Hacıosmanoğlu dahil 20’ye yakın kişi hakkında ceza davası açtı. Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, Hacıosmanoğlu ile birlikte 12 kişi, ‘kişiyi hürriyetinde yoksun kılma’ suçundan 8’er ay 10’ar gün hapis cezası aldı. Anılan cezalar ise ertelenmişti. Ceza davasının yanı sıra Adil Sinem, bir de manevi tazminat davası açtı.



540 BİN TALEP ETTİ

Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Sinem’in kişilik haklarının saldırıya uğradığı öne sürüldü. Av. Duygu Delibaş’ın imzasını taşıyan dilekçede, Hacıosmanoğlu’nun 100 bin, diğer yöneticileri Ali Kemal Başaran, Köksal Sadıklar, Ozan Eyüboğlu, Erdoğan Sadıklar, Ali Uzunay, Adem Kuduban, Yakup Aslan, Ömer Demir, Tayfun Kahyaoğlu, Hüseyin Emin ile Mehmet Terzi’nin ise 40’ar bin lira tazminata mahkûm edilmesi talep edildi.



TALEP FAHİŞ

Toplam 540 bin TL’lik manevi tazminat talepli davada, eski kulüp yöneticilerinin avukatı Fuat Göktaş ise, davanın reddini talep etti. Av. Göktaş savunma dilekçesinde, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu öne sürerek “Hemen her maçta görülebilecek şekilde stattan bir müddet geç ayrılmanın bedeli bu kadar fahiş olamaz” dedi.



6 YILLIK FAİZİYLE

Tarafların talep ve savunmalarını alan mahkeme geçen cuma günü görülen 4. duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Hacıosmanoğlu’nun 20 bin, diğer 11 kişinin ise 2.500’er lira tazminat ödemesine karar verdi. Toplam 47.500 liralık tazminata son 6 yılın yasal faizinin işletilmesine karar verildi. Öte yandan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da, Kasım 2015’te, olayla ilgili dönemin Trabzonspor Kulübü yöneticilerine hem hak mahrumiyeti, hem para cezası vermişti.



AVRUPA'DA ÖRNEĞİ YOK

Adil Sinem'in avukatı Duygu Delibaş, alıkonulan diğer hakemlerin, çekindikleri için davacı olmadıklarını hatırlatarak şunları kaydetti: "Hakemleri rehin alma' olayının Avrupa'da başkaca bir örneği yok. Hakemlere yönelik bu tarz eylemlerde daha ciddi yaptırımların uygulanması gerekir."

