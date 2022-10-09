Hakan Keleş'ten 'ofsayt' açıklaması! "Hatalı olduğunu düşünüyorum"

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Giresunspor'da Hakan Keleş karşılaşmayı değerlendirdi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz da zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü rakip de zeminden çok şikayet etti. Bizim oyuncularımız da zeminden çok şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları biraz bizde problem yarattı. Geriden oyun kurarken biraz zorluklar çektik. Rakibin de ön baskıları bizi zorladı. Onun için ilk yarı biraz sorunlar yaşadık. Ama ikinci yarı biraz daha derli toplu bir oyun ortaya koyduk. Daha istekli ve arzuluyduk. İlk yarı yediğimiz bir gol, VAR’dan dönen ofsayt golleri var. Sonra arandı bulundu bir penaltı var. Son dakikalarda attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. Ama inanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Buna inansınlar, güvensinler. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Biraz oyuncularımızda Alanya maçının etkileri vardı diye düşünüyorum. Oyunu oturtmakta biraz zorlandık. Rakibimiz de kadro kalitesi açısından güçlü bir takım. Bu konuda zorluklar çektik. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.