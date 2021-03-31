Hakan Çalhanoğlu'ndan Milli Takım itirafı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile 3-3 berabere kalan ve ilk puan kaybını yaşayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'ndan paylaşım geldi.

Milan forması giyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.