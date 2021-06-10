Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya ve EURO 2020 yorumu! 'Mancini iyi demiş'

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri;

Biz buralara kolay kolay gelmedik, takım halinde geldik. Bireysel iyi oyuncularımız da var, inşallah yarın kazanırız. Günden güne, maçtan maça bakarak turu geçmek istiyoruz.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLACAK

Haftalardır bu maçı bekliyoruz. Yarın bizim için özel, benim için çok özel bir maç olacak. Takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Sahaya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah kazanırız

GÜZEL ŞEYLER YAPABİLİRİZ

Mancini iyi demiş, finalde yine karşılaşırsak çok güzel olur hem bizim için, hem onlar için. İtalyan takımına saygı duyuyoruz, onların kalitelerini biliyoruz. Bizim de kalitemiz var. Kendi oyunumuzu korkmadan oynadığımızda güzel şeyler yapabiliriz.