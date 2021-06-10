MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Çalhanoğlu'ndan İtalya ve EURO 2020 yorumu! 'Mancini iyi demiş'
GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya ve EURO 2020 yorumu! 'Mancini iyi demiş'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 21:07 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya ve EURO 2020 yorumu! 'Mancini iyi demiş'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya ve EURO 2020 yorumu! 'Mancini iyi demiş'

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında konuştu.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri;

Biz buralara kolay kolay gelmedik, takım halinde geldik. Bireysel iyi oyuncularımız da var, inşallah yarın kazanırız. Günden güne, maçtan maça bakarak turu geçmek istiyoruz.

İtalyada Roberto Manciniden Türkiye ve Burak Yılmaz yorumu Çok seviyorum ama...
İtalya'da Roberto Mancini'den Türkiye ve Burak Yılmaz yorumu! 'Çok seviyorum ama...'

BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLACAK

Haftalardır bu maçı bekliyoruz. Yarın bizim için özel, benim için çok özel bir maç olacak. Takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Sahaya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah kazanırız

GÜZEL ŞEYLER YAPABİLİRİZ

Mancini iyi demiş, finalde yine karşılaşırsak çok güzel olur hem bizim için, hem onlar için. İtalyan takımına saygı duyuyoruz, onların kalitelerini biliyoruz. Bizim de kalitemiz var. Kendi oyunumuzu korkmadan oynadığımızda güzel şeyler yapabiliriz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi