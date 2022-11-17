Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler açıklaması! 'Jesus'u eleştirmek haddime değil'

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İskoçya maçının ardından Çekya maçına hazırlanan A Milli Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İskoçya maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler ve Emirhan İlkhan gibi genç oyuncuların takımlarında süre almaları gerektiği yönündeki sözlerine açıklık getirdi.

BASIN TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Hakan Çalhanoğlu, İskoçya maçı öncesi Stefan Kuntz ile birlikte çıktığı basın toplantısında Arda Güler ve Emirhan İlkhan ile ilgili şunları söylemişti:

Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah çok süre alırlar. Bazen maçlara baktığımda Arda'nın oyuna sonradan girdiğini görüyorum. 'Arda'yı korumalıyız' deniyor ama koruma da bir yere kadar. Ben de gençken oynayarak tecrübe kazandım. Bence genç oyuncuların oynaması gerekiyor. Ben de o yaşlarda oynadım. Emirhan da öyle. Üst seviyeye geldiğinizde oynamanız gerekiyor. En iyisini istiyorum onlar için. Gençlerin Avrupa'ya gitmesini isterim. Süper Lig kaliteli ve zor bir lig ama Avrupa izlenen bir bölge. Avrupa'da iyi bir takımda forma giydiğinizde Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansınız da oluyor.

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SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ: JESUS'U ELEŞTİRMEK HADDİME DEĞİL

Basın toplantısındaki sözleri çok konuşulan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda basın toplantısındaki sözlerine açıklık getirdi.

Basın toplantısından sonra ben açıklamaları gördüm, bana yapılan yorumları gördüm. İyi niyetimle söyledim, kötü niyetle söylemedim. Benim haddime bile değil. Çok iyi bir hoca, çok tecrübeli bir hoca. Ben genç futbolcuların da şans alması gerektiğini söyledim. Bir futbolcu kulüpten üstün olamaz. Ben hiç kimseyi eleştirmedim, haddime de değil. Ben orada Arda ve Emirhan'ın da süre almasını istedim. Musiala oynuyor, Nkunku var. Bunlar oynadığı için onların da oynaması gerektiğini söyledim.

Futbolcu gözüyle bakarak söyledim. Ben hocaların hepsine saygı duyuyorum. Jorge Jesus Arda'yı her gün görüyor, ben göremiyorum. Belki farklı düşüncesi vardır, belki güçlenmesini istiyordur. Ben de dedim ki ama koruma da bir yere kadar. Oynamasını istediğim için söyledim. Benim orada mesajım oydu. Arda çok yetenekli ve çok iyi bir karakter. Merih Demiral aracılığıyla tanıyorum Merih'i. Ona saygım sonsuzdur. Kimseyi eleştirmiyorum.

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"EURO 2024'E GİDECEĞİZ"



Mart ayındaki EURO 2024 Elemeleri'ne iyi başlarsak Almanya'da düzenlenecek olan turnuvaya gideceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na katılamadık. O durum geçti gitti, arkamıza bakmıyoruz. İnşallah mart ayında elemelere iyi başlayıp EURO 2024'e katılacağız.

Gaziantep halkı bizi çok güzel karşıladı. Çok şaşırdım. Eminim yarın da statta olacaklar, destekleyecekler bizi. Kampı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlar, hepsi iyi ve çok pozitif çocuklar. Ümidinizi bizden kesmeyin. Biz gerçekten çok çalışıyoruz iyi bir takım olabilmek için. Biz ispatlamaya çalışıyoruz, inşallah çok iyi günler göreceğiz.

FAREO ADALARI MAÇI SONRASINDA YAŞANANLAR

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Kuntz'u çok seviyoruz. Faroe Adaları maçından sonra ne kadar üzüldüğünü gördüm, onu teselli etmeye çalıştım. Tüm oyuncular onu çok seviyor. En son kampa sakatlandığım için gelemediğim için telefon üzerinden görüştük. Hocaya olan ve Hamit ağabeye olan tepkisini gördüm. Çok eksiğimiz vardı. Bize yakışmayan bir maçtı. Hava ve saha şartıyla olmadı. Birçok şey söyleyebiliriz. Biz C Grubu'ndan B Grubu'na çıktık. Hoca da yardımcı olmaya çalışıyor, oyuncular da yardımcı olmaya çalışıyor. Bizi ayırmaya çalışırlarken biz birlik olmaya çalışıyoruz.



Taraftarlarımız bizim arkamızda olurlar umarım. Bazen fazla eleştiri geliyor. Bu takımda genç oyuncular var, bazıları kaldıramayabilir. Ben tecrübeli oyuncu olarak toparlamaya çalışıyorum. Ben herkesi iyi gördüm. Herkesi motive gördüm bu kampta. Yeni gelen arkadaşlarımız da çok motive.

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"INTER'DE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Napoli takım olarak İnanılmaz bir performans sergiliyor Yeni oyuncuları geldi. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız onlara karşı içeride. Ligde her an her şey olabilir. Biz ümidimizi kesmedik. Inter'de çok iyi hissediyorum kendimi. Milanlı arkadaşlarım da çok var. Taraftar her zaman kendi bakış açısıyla bakıyor.