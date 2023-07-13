×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Çalhanoğlu'na memleketi Bayburt'ta coşkulu karşılama

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Çalhanoğlu#Bayburt#Sporanasayfa
Hakan Çalhanoğluna memleketi Bayburtta coşkulu karşılama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 00:36

A Milli Futbol Takım'nın kaptanı ve Inter'in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle geldiği memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.

Haberin Devamı

Hakan Çalhanoğlu, baba ocağı Bayburt'a geldi. Çalhanoğlu'nu 'Milyonların kaptanı, Bayburt'un gururu Hakan Çalhanoğlu memleketine hoş geldin' pankartıyla karşılayan hemşehrileri, sevgi gösterisinde bulundu.

Yoğun kalabalığın 'Bayburt seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşıladığı Çalhanoğlu, araç konvoyu eşliğinde kent merkezine geldi. Hakan Çalhanoğlu burada sevenleriyle birlikte üçlü çekti. Başarılı futbolcudan imza almak isteyen yüzlerce kişi izdihama da neden oldu. Kalabalık nedeniyle valilik ve belediye ziyaretlerini gerçekleştiremeyen 29 yaşındaki futbolcu, baba ocağı olan Konursu Köyü'ne geçti.

Çalhanoğlu, yarın kentte bir dizi ziyaretlerde bulunup, bazı etkinliklere katılacak.

Hakan Çalhanoğluna memleketi Bayburtta coşkulu karşılama

Hakan Çalhanoğluna memleketi Bayburtta coşkulu karşılama

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Çalhanoğlu#Bayburt#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık