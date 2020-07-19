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Haber Giriş: 19.07.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı sallıyor!

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Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı sallıyor!
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Milan forması giyen Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. 22 Haziran'dan bu yana Milan ile 8 maça çıkan Hakan Çalhnaoğlu bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı ve 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. Milan forması altında 22 Haziran 2020'den bu yana toplam 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı ve 9 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Bologna maçında bir gol bir asist yapan Hakan sezon genelinde 7 gol 6 asist yapmış oldu.

Hakan Çalhanoğlu geçen sezonun tamamında 5 gol 9 asist ile 14 gol katkısı yaparken bu sezon tüm maçlarda 9 gol 6 asist ile 15 gol katkısına ulaşmış oldu. (Fanatik)

Hakan Çalhanoğlu İtalyayı sallıyor

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