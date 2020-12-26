Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid devrede! Sürpriz transfer...

Sezon sonunda Milan ile bitecek olan sözleşmesini hala uzatmayan Hakan Çalhanoğlu için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

La Liga'da şu anda lider bulunan Atletico Madrid'in Milli futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bonservis ödemeden Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Milan ile sözleşme konusunda henüz anlaşamayan ve kendisine teklif edilen rakamdan daha yüksek bir ücret isteyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle anlaşamayınca devreye İspanyol ekibi girdi.

BEDAVAYA GİDEBİLİR...

Bu sezon Milan'da 20 maçta 6 gol ve 9 asist üreterek takımının en iyileri arasına giren Hakan Çalhanoğlu, Milan ile sözleşmesini uzatmazsa sene sonu bedavaya ayrılabilir.

26 yaşındaki futbolcusunu bedava kaptırmak istemeyen Milan'ın sözleşme uzatmaması halinde Hakan'ı devre arasında bonservis ücreti ile satabileceği de gelen bilgiler arasında...

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