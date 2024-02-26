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Hakan Çalhanoğlu için açıklama geldi! Sakatlık...

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Sakatlık
Hakan Çalhanoğlu için açıklama geldi Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 15:27

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması geldi.

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İtalya Serie A ekibi Inter’de forma giyen 30 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

Ağrısı sebebiyle 25 Şubat Pazar günü oynanan Lecce - Inter karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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Inter Kulübü’nden bugün yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu’nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

30 yaşındaki orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği de belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla; 30 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Sakatlık

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