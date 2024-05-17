Hakan Bilal Kutlualp: 'Şampiyonluğu Ali Koç’un sözleri kaybettirdi, Aziz Yıldırım'dan teklif gelirse...' | Anelka transferinin perde arkası...

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Fenerbahçe'nin Alex ve Anelka transferlerinde başrol oynayan eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

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Hakan Bilal Kutlualp röportajımız şu şekilde:

- Fenerbahçe yine çok büyük bir seçime gidiyor. Ali Koç'un karşına eski Başkan Aziz Yıldırım çıktı. Camianın içinde olan bir isim olarak yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Aziz beyin aday olacağını biliyor muydunuz?

Haberim yoktu. Aziz Bey bu konularda ser verip sır vermez. Çok zeki biri, havayı koklamayı iyi bilir, stratejileri iyi bilir, ne zaman hangi çıkışı yapacağını iyi bilir. Ben de kendisini tanıyanlardan biri olarak Aziz Bey bir şey söylediği zaman aslında ne söylemek istediğini tahmin edebiliyorum. Son 6 yılda Fenerbahçe’nin hiç alışmadığı bir başarısızlık onun kararında yüzde 90 etkili olmuştur. Çünkü siz 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra devrettiğiniz kişinin sizden daha iyi olmasını istersiniz. Arkanıza yaslanır seyredersiniz ama eğer işler beklendiği gibi gitmiyorsa sorumluluktan kaçamıyorsunuz. Tabii çok adaylı seçim olması demokratik görüntü açısından çok güzel. Rekabet her zaman en güzeli en doğruyu getirir. Aziz Beyin aday olmasındaki en büyük motivasyon, son 6 yılda camianın beklentilerinin karşılanmaması ve sanki düzelmeyecek gibi bir görüntü verilmesi. Sayın Başkanın da ‘Ben olursam şampiyon olamayız’ söylemi Aziz Beyi karar vermeye itmiştir diye düşünüyorum.

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-Tabii Aziz Yıldırım ekibinde kimlerin olacağını açıklamadı. Henüz konuşulmadığını ifade etti ama biz aklında bazı isimlerin olduğunu düşünüyoruz.

Başkanı tanıyan birisi olarak kimseye bir şey söylememiştir doğrudur, kendine bile söylememiştir doğrudur ama kadrosunu kafasında kurmuştur. Bütün filmi baştan sona oynamıştır kafasında. Zamansız kadro açıklamaları mücadeleye negatif etki edebildiği için saygıyla karşılamak lazım. Bütün projelerini ve neler yapmak istediğini de kongredeki konuşmasında söyleyecektir. Tabiri caizse bütün elinizi göstermezsiniz. Doğrusu da budur.

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"HİÇBİR FENERBAHÇELİ GÖREVDEN KAÇMAZ"

-Ayrılık dönemi nedeniyle aranızın açık olduğu söylense de sizi basın toplantısında eski yönetici arkadaşlarınızla birlikte gördük. Teklif gelse Aziz Başkan’ın ekibinde yer alır mısınız?

Zor bir soru. Her Fenerbahçeli, Fenerbahçe’ye hizmet etmek ister. Ayrılık sürecimizde bir kırgınlık oldu ama 19 sene geçmiş üstünden. Hayat değişiyor. Bir ay önce düşündüğünüz gibi bugün düşünmeyebilirsiniz. Ben yöneticiliği anamın karnından bilmiyordum, Aziz Beyin yanında öğrendim. İlk günkü yöneticiliğimle son günkü yöneticiliğimin arasında çok fark olduğu gibi sonraki hazım sürecinde neyi iyi neyi yanlış yaptığıma baktığımda kendi hatalarımı da görüyorum. Bazen küskünlük ve kırgınlıkların anlamını yitirdiğini görüyorsunuz. Benim çocuklarım bana kötü sözler söylüyor, ağlıyor, okula gitmiyor. Dün de bana, ‘Ben hiç şampiyonluk görmedim. 2014 senesi Aralık doğumluyum biz Nisan’da şampiyon olmuşuz, saymam onu’ diyor. Bu jenerasyonu mutlu etmek çok zor. Bana, ‘Vinicius’u neden almıyorsunuz? Ali Koç en zengin adam, alsın’ diyor. Ama çocuklar haklıdır, başarı isterler. Çocuklar ağlıyor ve üzülüyor. Bakın Aziz Beyin son 4 yılında şampiyonlukları son anda kaçırmışız, kongrede 16 yıla ve tesislere rağmen Ali Bey’i getirdiler. 4 yılı affetmediler 6 yıl karşımıza böyle bir şey çıktı. Ali Bey’in de gayretleri oldu ama spor insanların sonunda tabelaya baktığı bir olay. Fenerbahçe camiası belli bir süre kredi verir başka camialar gibi değildir ama krediyi kestiği zaman, ‘Her şeyin üstü Fenerbahçe’dir’ der, yönetimlere sıkıntı yaratır. Bana bir ihtiyaç varsa ki ben öyle düşünmüyorum çünkü çok değerli arkadaşlarımız var. Onların yapamayacağı hiçbir şey yok benim yapabileceğim. Sonu geldi illa olacaksın dendi, hiçbir Fenerbahçeli bundan kaçmaz. Çünkü bir yerde çocuklarımın ağlamaması için gayret gösteririm. Çok değerli arkadaşlarımız var, Fenerbahçe her zaman başkanını da yöneticisini de bulur.

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"MOURINHO ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM"

-Şimdi herkes bu süreçte kozlarını masaya koyacak tabi… Mourinho’yu getireceğim dedi Aziz Başkan. Gelse Türkiye’de başarılı olacağını düşünüyor musunuz?

Çok önemli bir hoca, müthiş bir tecrübe. Oynattığı oyunu biliyoruz, karizmasını biliyoruz, bir izleyici olarak. Fenerbahçe gibi bir isimle birleşirse çok iyi olur. Çünkü Fenerbahçe Brezilya’da, Arjantin’de bile tanınan bir kulüptür. Bir de Mourinho ismi Fenerbahçe ile anıldığı zaman transferler daha rahat olur. Daha iyi kadro kurarsınız çünkü önemli bir isimdir Mourinho. Hatta Aziz Bey, ‘Ben kazanamasam da Mourinho’yu getirin’ dedi. Ali Bey’den de bu konuda bir yaklaşım bekliyorum, güzel bir ortak çalışma yapılabilir.

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-Fenerbahçe’nin mevcut Başkanı Ali Koç bu sezon sonunda bırakacağını söylemişti, ‘Ben varken Fenerbahçe şampiyon yapmazlar’ demişti ama fikrini değiştirdi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

En büyük sıkıntı bence bu oldu. Benim yönetimde olduğum sahneler gözümün önüne geliyor, yaşadığımız acı tatlı sahneler gözümün önüne geliyor. Hayat felsefem var, hiçbir zaman bir lider, ‘Ben bu mücadeleyi kaybedeceğim’ dememeli. Üç ay sonra istifa edeceğim diyelim bunu da bugün söylemem. Çünkü bu bir gevşeklik yaratır. Siz her zaman camiayı dik tutmak zorundasınız çünkü herkes başkanın ağzına bakar. Çok iyi giderken, söylemler Fenerbahçe’nin gardını düşürdü. Şampiyonluğun, rakibimizin yapacağı hatalara kalmasında yüzde 99 o söylemlerin etkili olduğunu düşünüyorum.

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"BEN OLSAM SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKARDIM"

-Maça çıkılmaması da etkili oldu mu sizce Fenerbahçe’nin kötüye gidişatında?

Bir kongre yapıldı biliyorsunuz. Bize yapılan bir sürü haksızlık var ama bunlar ilk defa yapılmıyor. Bizim zamanımızda da çok haksızlıklar yapıldı ama mücadeleyi bırakmamak lazım. Aziz Beyin başkan olduğu bir dönemde mesela otobüsümüz kurşunlandı, ligden çekilmedik. Tabii kurşunlanma olayının yaratacağı travma çok daha büyük. Orada ligden çekilmemişsin, Trabzon’daki olaylardan dolayı ligden çekilmeyi konuşmak yanlış. Kongrede bu kadar toplandık, bari U19 ile çıkalım da taraftarın tepkisini yumuşatalım anlayışı hakim oldu. Yönetimin kararına saygılıyım ama ben olsaydım çıkar oynardım. O maçta Galatasaray’ı yeneceğimizi de düşünüyorum. O maçı almamız bize şampiyonluğun önünü açacaktı. Futbolcu oynamak ister. Futbolcular sizin yapamayacağınız kadar motive olmuştu. ‘Çıkın alın o kupayı’ denebilirdi diye düşünüyorum.

"BİZİM ZAMANIMIZDAKİ KADRO DAHA İYİYDİ"

- Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosunun tarihinin en iyi kadrosu olduğu yönünde görüşler var. Bir kesim de sizin de yönetimde görev aldığını 2 sene üst üste şampiyonluk kazanan takımın daha iyi olduğu görüşünde. Sizce hangi takım kalite olarak daha önde?

O günkü kadroda yer alan isimlere baktığınızda çok daha sansasyonel isimler. Kurulan bu kadroda bugünkü şartlara göre iyi bir kadro diye düşünüyorum. İlk beş sene çok uyumsuz ve lüzumsuz, futbolu bırakmış oyuncular alındı. Bunun üzerine 6. yılda böyle bir kadro kurulunca gözümüze çok iyi geldi. Kadroyu kötülemiyorum güzel bir kadromuz var. Bana sorarsanız illa bir cevap vermem gerekiyorsa o kadro isim anlamında, başarı anlamında daha iyi bir kadroydu. Ama bugünkü kadroya kötü bir diyemeyiz.

"İSMAİL KARTAL O SÖZLERDEN ETKİLENDİ"

-Takımın başına İsmail Kartal getirildi. Sezon boyunca da oldukça tartışıldı İsmail hocanın hamleleri. Sizce doğru bir tercih miydi?

Bir sürü şey denendi. İlk başta Cocu gelmişti. Fakat olmadı, tutturamadılar. Yerli hocayla çalıştık o da olmadı. Mesela Ersun Yanal’ın, Fenerbahçe’nin gündeminde olmadığını ve yarın da olmayacağını söylemişti, ‘Benim vizyonum bambaşka’ demişti Sayın Ali Koç. Söylemden 3-4 gün sonra Ali Bey, Ersun Yanal’ı getirdi. Ersun Yanal da gelirken stres altında, yaralı geldi. İsmail Hoca da zaten bir gönderildi Jesus için sonra tekrar getirdiniz. İsmail Hoca da pek sevmesem de bu lafı, ‘Camianın evladı.’ Koşarak geldi. Hoca iyi başladı iyi gitti dönüm noktası Başkanın, ‘Haziran’da olmayacağım’ ve ‘Bizi şampiyon yapmazlar’ açıklaması oldu. İsmail Hoca da etkilendi, dağıldı, doğru kararlar veremedi.

"DERBİDE GALATASARAY DAHA STRESLİ OLACAK"

-Bu hafta da sezonun en kritik karşılaşması olacak. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi… Ya devam ya tamam. İlk karşılaşma çok tatmin edici değildi. Nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi?

Geçmişte de favori gösterilmediğimiz ama yendiğimiz maçlarımız var. Öngörülemeyen maçlar bunlar. Bir de Galatasaray’da şunu hissediyorum, bizle oynarken büyük bir fark atayım da unutturamadığımız 6-0’ı unutturayım diye acele ediyorlar, iyi oluyor ve biz yeniyoruz. Maçı Galatasaray alırsa ya da berabere kalırsa kupa alacak. Bu büyük bir stres, bizim için büyük avantaj. Maçı almalıyız, insanlar bir mutluluk yaşasın. Bir de matematiksel olarak şansımızı devam ettirmeliyiz. Futbolda her şey var. Şansımızı son haftaya, Konyaspor’un Galatasaray’ı yenmesine bırakmalıyız. Konya da düşme hattında olduğu için can havliyle oynayacak onun motivasyonu çok yüksek. Sezon içinde o kadar motive edemezsin. Karagümrük çok karakterli bir oyun oynadı, kök söktürdü. Galatasaray tecrübesiyle son saniyede maçı aldılar o maçı kaybetseler farklı şeyler konuşuyor olurduk.