Haji Wright'tan transfer açıklaması! Galatasaray ve Inter...

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor'un golcü futbolcusu Haji Wright, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Haji Wright'ın açıklamaları;

Geleceğimi düşünmek durumundayım. Bugünkü performansımın yarını etkileyeceğini düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yaz döneminde benim de kendime göre hedeflerim var. Umarım bir gün Premier League'de futbol oynama şansı bulurum

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray çok büyük bir camia... Fantastik oyunculara sahip. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum

BENİM İÇİN ŞEREFTİR

Inter tıpkı Galatasaray gibi büyük bir camia. Bu gibi kulüplerle söylentilerimin çıkması, benim için şereftir.