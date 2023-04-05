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Haji Wright'tan transfer açıklaması! Galatasaray ve Inter...

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#Transfer#Galatasaray#Wright
Haji Wrighttan transfer açıklaması Galatasaray ve Inter...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 20:37

Transfer döneminde sık sık büyük kulüplerle ismi anılan Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

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Fraport TAV Antalyaspor'un golcü futbolcusu Haji Wright, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Haji Wright'ın açıklamaları;

Geleceğimi düşünmek durumundayım. Bugünkü performansımın yarını etkileyeceğini düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yaz döneminde benim de kendime göre hedeflerim var. Umarım bir gün Premier League'de futbol oynama şansı bulurum

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray çok büyük bir camia... Fantastik oyunculara sahip. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum

BENİM İÇİN ŞEREFTİR

Inter tıpkı Galatasaray gibi büyük bir camia. Bu gibi kulüplerle söylentilerimin çıkması, benim için şereftir.

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#Transfer#Galatasaray#Wright

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