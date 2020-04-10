Hagi mi, Alex mi? Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcu...

Instagram'dan canlı yayın yapan futbolcular kervanına Everton forması giyen Milli futbolcumuz Cenk Tosun da dahil oldu.

Cenk, "Alex mi, Hagi mi?" sorusuna 'Alex de Souza' cevabını verdi. Golcü oyuncu, ''İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo'' sözlerini kullandı.

Cenk Tosun, Türkiye'de en beğendiği futbolcu kim sorusuna ise ''Türkiye'de en çok hoşuma giden futbolcu Trabzonspor'da oynayan Jose Sosa. Benim gözümde en iyi futbolcu, ondan iyisini görmedim. Sosa mı, Talisca mı? Bence Sosa.'' diyerek cevap verdi.

Peki size göre Türkiye'de forma giymiş en iyi yabancı futbolcu kim?





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!