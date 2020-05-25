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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Hafta sonunun kralı! 12 canlı iddaa kuponuyla 54 bin 109 TL kazandı...

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Hafta sonunun kralı! 12 canlı iddaa kuponuyla 54 bin 109 TL kazandı...
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Bundesliga'nın geri dönüşüyle iddaa'ya olan ilgi yeniden eski rayına oturmaya başladı. Ancak bir Misli.com üyesi işin sadece Bundesliga ile de bitmediğini bizlere kanıtladı! Güney Kore'den başladı, Belarus'a uğradı, elbette Bundesliga'yı da işin içine kattı ve 12 canlı iddaa kuponuyla tam 54 bin 109 TL kazandı! Unutmayın, haftalık net canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

Bundesliga'nın geri dönüşü iddaa oyuncularının ilgisini elbette arttırdı ama Misli.com'da sadece Bundesliga yok!

Belarus'tan TEK MAÇ fırsatları, Güney Kore'de CANLI İZLE keyfi ile birlikte CANLI İDDAA her zaman sizlerle...

Bir Misli.com üyesi işin sadece Bundesliga ile de bitmediğini bizlere kanıtladı!

Güney Kore'den başladı, Belarus'a uğradı, elbette Bundesliga'yı da işin içine kattı ve 12 canlı iddaa kuponuyla tam 54 bin 109 TL kazandı!

Cuma günü "Pohang - FC Seoul" maçından 4 bin 500 TL kazandı!

Cumartesi günü "Osnabruck - Hannover" ile başladı, 23 bin TL kazandı! "Wolfsburg - Dortmund" ve "Isloch - Energetik BGU" ile devam etti, 13 bin 550 TL daha kazandı!

"Bayern - Frankfurt" ile güne noktayı koydu, kazancına 13 bin 59 TL daha ekledi!

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Hafta sonunun kralı 12 canlı iddaa kuponuyla 54 bin 109 TL kazandı...

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Hafta sonunun kralı 12 canlı iddaa kuponuyla 54 bin 109 TL kazandı...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

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