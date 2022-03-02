Hackett, CSKA Moskova'dan ayrıldı! Savaş sonrası 6 oldu...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkileri Avrupa basketbolunda hızla yankı bulmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında da CSKA Moskova geliyor.

Euroleague'in iddialı ekiplerinden biri olan Rus temsilcisinde daha önce takımdan 5 isim ayrılmıştı.

- Joel Bolomboy

- Tornike Shengelia

- Iffe Lundberg

- Marius Grigonis

- Johannes Vogtmann

SON HALKA HACKETT OLDU

Bugün kulüpten yapılan açıklamaya göre Daniel Hackett, işgal sürecinin ardından takımdan ayrılan 6. oyuncu oldu.

Yapılan açıklamaya göre oyuncunun ailevi ve kişisel nedenlerden dolayı takımdan ayrıldığı ve kulüpteki diğer oyuncuların çalışmalara planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

VTB Ligi'ndeki karşılaşmalar için 2. takımdan Philip Gafurov, Alexander Evseev, Vladimir Karpenko, Ivan Pynko, Yuri Umrikhin ve Dmitry Khalturin takviyelerinin yapıldığı duyuruldu.

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