Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Hackett, CSKA Moskova'dan ayrıldı! Savaş sonrası 6 oldu...

#Euroleague#CSKA Moskova#Rusya-Ukrayna Savaşı
Hackett, CSKA Moskovadan ayrıldı Savaş sonrası 6 oldu...

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın basketbola etkisini en derinden hisseden kulüplerden biri CSKA Moskova oldu. Daha önce 5 isim takımdan ayrıldıklarını açıklamıştı. Yıldızı isim Daniel Hackett da bu listeye eklenen son halka oldu.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkileri Avrupa basketbolunda hızla yankı bulmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında da CSKA Moskova geliyor.

Euroleague'in iddialı ekiplerinden biri olan Rus temsilcisinde daha önce takımdan 5 isim ayrılmıştı.

- Joel Bolomboy

- Tornike Shengelia

- Iffe Lundberg

- Marius Grigonis

- Johannes Vogtmann

SON HALKA HACKETT OLDU

Bugün kulüpten yapılan açıklamaya göre Daniel Hackett, işgal sürecinin ardından takımdan ayrılan 6. oyuncu oldu.

Yapılan açıklamaya göre oyuncunun ailevi ve kişisel nedenlerden dolayı takımdan ayrıldığı ve kulüpteki diğer oyuncuların çalışmalara planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

VTB Ligi'ndeki karşılaşmalar için 2. takımdan Philip Gafurov, Alexander Evseev, Vladimir Karpenko, Ivan Pynko, Yuri Umrikhin ve Dmitry Khalturin takviyelerinin yapıldığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#CSKA Moskova#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı