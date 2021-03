Futbol: TFF 1. Lig - GZT Giresunspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Erol Can Akdağ (Dk. 46 Traore), Milinkovic (Dk. 70 Eren Tozlu), Nalepa, Caner Hüseyin Bağ, Balde

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç, Gökay Güney, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Landel, Taha Yalçıner (Dk. 45 1 İshak Çakmak), Del Valle (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Berat Satılmış (Dk. 65 Pote), Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 65 Selçuk Alibaz)

Gol: Dk. 23 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Mehmet Taş, Dk. 49 Sadi Karaduman (GZT Giresunspor), Dk. 27 Feyyaz Belen, Dk. 46 Doğan Can Davas, Dk. 49 Rayo, Dk. 67 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor)