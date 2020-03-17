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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi! Bu akşam Göztepe'nin konuğu Rizespor...

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Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi! Bu akşam Göztepe'nin konuğu Rizespor...
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Gürsel Aksel Stadı, Süper Lig'in 21. hafta erteleme mücadelesinde bu akşam oynanacak "Göztepe - Çaykur Rizespor" maçı öncesi dezenfekte edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi Bu akşam Göztepenin konuğu Rizespor...

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