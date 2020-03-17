Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi! Bu akşam Göztepe'nin konuğu Rizespor...
Gürsel Aksel Stadı, Süper Lig'in 21. hafta erteleme mücadelesinde bu akşam oynanacak "Göztepe - Çaykur Rizespor" maçı öncesi dezenfekte edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle