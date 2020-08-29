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Haber Giriş: 29.08.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aydın, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 98. yıl dönümünde, kanları ile bu toprakları vatan
yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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