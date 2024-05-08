Günün En Çok Oynanan Maçları (8 Mayıs 2024)

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Real Madrid – Bayern Münih: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Real Madrid – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %27’si karşılaşmada Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Alper Öcal’ın Tercihi: Maç Sonucu 1

2-2 biten ilk maçın rövanşında Bayern, ligde Stuttgart karşısında hiçbir varlık gösteremedi, berbat bir oyunla mağlup oldu. Savunma hattı ve Kane rotasyona girmediği halde performans son derece düşündürücüydü. Bernabeu'da De Ligt ve Dier'in durumu net değil, Upamecano başlayabilir ve bu sezon Kim – Upa ikilisi zaman zaman ciddi sorun yaşadılar. Real Madrid ise çok daha büyük bir rotasyonla çıktığı lig maçını rahat kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi eksiksiz, hafif sakatlığı bulunan Tchouameni'nin oynayacağı İspanyol basınında yer aldı. Onun başladığı 30 maçı kaybetmedi Real Madrid. Bayern'in tek hedefi bu kupa ama Real Madrid buralarda çok daha deneyimli, formda. Ev sahibi galibiyeti bekliyorum.

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Fatih Karagümrük – Trabzonspor: 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fatih Karagümrük – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %28’i karşılaşmada Trabzonspor’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

3-2'lik avantaja sahip Trabzonspor için formül basit, gol yememek final bileti almaya yetecek. Fakat savunma konusunda uzun süredir zaaflı bir ekip Bordo-Mavilililer... Son 9 resmi maçında da gol yediler. Mendy stoperde de olsa orta sahada da başlasa defansif eksiklik değişmiyor. Karagümrük bir şekilde gol bulan ancak kolay da yiyen takım. Dolayısıyla bu maçta KG Var tercihi makul duruyor. Trabzonspor'da ideal kadrodaki en büyük eksik Trezeguet. Ayrıca Enis cezalı. Karagümrük'te lig maçında kırmızı gören Feghouli tedbirli şekilde PFDK'ya sevk edilmişti. Bertolacci ve Veseli'nin durumları belirsiz. Ev sahibi her ne kadar ligde kalma savaşı verse de Tolunay Kafkas bu maça elindeki en iyi 11'le çıkacaktır.

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Club Brugge – Fiorentina: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Club Brugge – Fiorentina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %14’ü karşılaşmada Club Brugge’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: 2.5 Üst

Belçika Şampiyonluk Grubu'nda muhteşem bir performans sergileyerek 6 karşılaşmada seri galibiyetler alan Club Brugge önemli sonuçlar elde ediyor. Özellikle son oynadığı Antwerp karşısında 2-1 kazanarak ligde liderlik koltuğuna oturmayı başaran ev sahibi ekip bu karşılaşma öncesi büyük bir moral sağlamayı başardı. İlk maçta etkili futbol sergileyip skorlar üreten Belçika temsilcisi 10 kişi kaldıktan sonra mücadelenin son anlarında yediği golle sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Adına finale yazdırmak adına taraftarı önünde baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. Takıma baktığımızda ise kart cezası bulunan orta sahadan Onyedika kadroda yer almıyor. Fiorentina ise tur şanslarını devam ettirebilmeleri için mücadeleye mutlaka önde başlamaları gerekiyor. Savunma hattında sorunlar yaşayan İtalyan ekip ilk karşılaşmayı kazanmalarına rağmen kalesinde kolayca goller gördü. Ayrıca hafta sonu ligde Hellas Verona'ya kaybederek ağır bir yenilgi aldılar. Bu zorlu rövanş maçında finale çıkmak isteyen iki ekip ileri uçta açık bir futbol ortaya koyarak 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

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