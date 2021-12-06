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Günün En Çok Oynanan Maçları (6 Aralık)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (6 Aralık)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Everton - Arsenal: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan Everton - Arsenal  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Son 7 maçtır kazanamayan Everton'da ligi 2 bölüme ayırmak gerek. Sakatlıklar öncesi başarılı dönem, sakatlıklar ordusu dönemi. Özellikle Calwert-Levin sakatlanınca hem iyi bir golcü hem de hızlı bir oyuncu kaybettiler. İlerideki presiyle bile savunmayı başlatıyordu. Bu oyuncu dışında çoğu eksiğin dönmesi avantaj. Arsenal'in toparlandığı aşikar. 6 büyükler dışındaki takımları yenebilme istikrarına en azından eriştiler. BeniteZ gibi usta bir hoca böyle zamanlarda farkını gösterir. Kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Skor tahminim 2-1...

Günün En Çok Oynanan Maçları (6 Aralık)

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Göztepe - Gaziantep : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Göztepe – Gaziantep FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Göztepe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Göztepe genel anlamda Gaziantep ise deplasmanlarda güven vermiyor. Göztepe bu sezon her maç gol yedi. Antep ise deplasmanlarda kalesini kapatamadı. Var çok muhtemel ama çok yüksek bir skor da çıkmayacağını düşündüğümden 2-3 Gol de iyi bir alternatif. Göztepe'nin maçları yüzde 64 Antep'in ise yüzde 57 bu skor aralığında bitti. 

Günün En Çok Oynanan Maçları (6 Aralık)

Empoli - Udinese: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Empoli - Udinese mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Torino deplasmanında rakibin bir kişi eksik kalmasını iyi değerlendiren Empoli, 2 farklı skoru eşitlemeyi başardı. Udinese, Lazio deplasmanında gollü bir beraberliğe imza atarken dış sahadaki skor etkinliğinin sonuca ulaşmasının artılarını yaşadı. Empoli, iç sahada cesur ve kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Gol bahisleri, değerli tercihler olacak. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi.

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