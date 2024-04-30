Günün En Çok Oynanan Maçları (30 Nisan 2024)

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Bayern Münih – Real Madrid Maç Sonucu 2

Şampiyon Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Bayern Münih – Real Madrid karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %14’ü konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli Yorumcusu Alper Öcal’ın Tahmini

Hafta sonu liglerinde zor da olsa kazanan iki dev takım final için ilk maçta karşılaşıyor. Zorlanmalarının nedeni rotasyondu. Real Madrid daha geniş bir rotasyon yaptı. Tchouameni dışında tüm as takım dinlendi. Bayern daha az oyuncuyu dinlendirdi. Ev sahibinin elinde kalan tek hedef Şampiyonlar Ligi, son dönemde oyun olarak yükselişteler, özellikle hücumda çok daha üretkenler fakat Real Madrid buraların kurdu. Sonuca odaklı, pragmatist oyunu en iyi oynayanlardan. City deplasmanında bunu çok iyi gösterdiler. O kadar katı olmasa da benzer bir anlayış bekliyorum. Carvajal'in yerine oynayan Vasquez de formda. 2-3 aralığında bir maç bekliyorum.

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Coventry City – Ipswich Town Maç Sonucu 2

Günün Şampiyon Oranlı bir diğer maçı Coventry City – Ipswich Town mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %26’sı konuk ekibe oynuyor.

Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tahmini

Premier Lig'e doğrudan karılma hedefindeki Ipswich Town için hayati önemdeki maçın Coventry City için pek bir önemi yok. FA Cup'tan elenip play-off yarışından da koptular. Konuk ekip Hull City deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü ve bu maçta da mutlaka gol bulacaktır. Coventry de hafta için Hull City'ye kaybetti, hafta sonu da golsüz beraberlikle döndü Blackburn deplasmanından. Coventry son 6 maçta 4 yenilgi aldı ancak Haji Wrigjt ve Ellis Sims forvet hattının bu maçta gol bulacağını düşünüyorum. Favori Ipswich Town, benim tercihim KG var oynamaktan yana.

Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos Maç Sonucu 2

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Günün sonucu merakla beklenen maçlarından Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos karşılaşmasına bahis alan Misli üyelerinin %10’u konuk ekibe oynuyor.

Misli Yorumcusu Gökhan German’ın Tahmini

Play-Off üçüncü maçı. Atina'da taraflar birer galibiyet almışlardı. Maccabi iç saha maçlarını Belgrad'da izin verilen 100 taraftarı önünde oynuyor. Sakatlığı nedeniyle ikinci maçta oynamayan Wade Baldwin'in durumu net değil. Oynama ihtimali az görünüyor. Panathinaikos'ta Hernangomez oynamayacak. Çok çekişmeli ve başa baş bir maç bekliyorum. İlk iki maçta çok yüksek skorlar çıkmıştı. Yine benzer bir oyun olur. 165.5 barajından üst tercihini öneriyorum.

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