Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Kasım)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durumAltın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum#Altın
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Kasım)

#Misli.Com#İddaa#Süper Oran
Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Kasım)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Haberin Devamı

İlandır

Sporting Lizbon – Beşiktaş Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Sporting Lizbon – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sporting Lizbon, İstanbul’daki maçta Beşiktaş’ın zaaflarını çok iyi kullanıp net bir galibiyet aldı. Beşiktaş’ın oyun anlamında şu anda Şampiyonlar Ligi’nde bir deplasman mücadelesinden galibiyet çıkarabilecek düzeyde olduğunu zannetmiyorum. Sporting Lizbon’un gruptan çıkmak adına bu maçta hata yapmayacağını, sahadan galibiyet ile ayrılıp karşılaşmada en az 2 gol olacağı görüşündeyim.

Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Kasım)

Leipzig – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan bir diğer maçı Leipzig – Paris Saint Germain karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Fransız ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Efe Uysal’ın Yorumu

Haberin Devamı

PSG Şampiyonlar Ligi'ne farklı odaklanıyor. Vasat lig maçları ölçü değil. Messi de bu kulvarda yeni takımı ile en iyi maçlarını oynadı. Leipzig bu sezon tat vermiyor ve devler liginde 3 maçı 11 gol yiyerek kaybetti. Muhtemelen yine ite kaka olur ama PSG kazanır. Çok kaliteli ve oyunun her an kaderini değiştirecek çok oyuncu var Fransız ekibinde. H0 da bu bağlamda değerlidir.

Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Kasım)

B.Dortmund – Ajax 2.5 Gol Üstü

Şampiyonlar Ligi bülteninde sonucu merakla beklenen maçlardan Dortmund – Ajax karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %28’i gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Dortmund son haftalarda ligde çok iyi gözükse de Ajax karşısında 4-0’lık mağlubiyet şoku yaşadılar. Bu maçta iç sahada Hollanda ekibini konuk edecekler. Üst mantıklı.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Süper Oran

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses