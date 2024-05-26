Günün En Çok Oynanan Maçları (26 Mayıs 2024)

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Konyaspor – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programı Şampiyon Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %42’si konuk ekibin galibiyetine güveniyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini

Son 3 haftayı 5 puanla (1G 2B) geçen Konyaspor, Galatasaray'dan en az 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek. Hatayspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü aynı anda kazanır da Konyaspor bu maçı kaybederse alt lige düşecek... Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray da şampiyonluğu son haftaya bıraktı. Sarı-kırmızılı takımın da Konyaspor'dan alacağı en az 1 puan, şampiyonluk demek. Hakim Ziyech (sarı kart) cezalı ancak tam kadro Konya'ya çıkarma yaptılar. Taraftarlar Florya'dan ayrılırken büyük kutlamalar yaptı, yoğun ilgi gösterdi... Galatasaray'ın 1 puanın şampiyonluğa yettiği ortamda kendini çok sıkacağını düşünmüyorum; kontrollü oynarlar. Konyaspor da risk almadan, sıkı savunma yaparak maça başlayacaktır. İlk yarı gol bulmaları benim için sürpriz olur.

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Fenerbahçe – İstanbulspor 6.5 Gol Üstü

Şampiyon Oran bülteninde yer alan bir diğer önemli maç Fenerbahçe – İstanbulspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyeleri gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini

Galatasaray'ı yenip şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Alexander Djiku (kırmızı kart), Michy Batshuayi (sarı kart), Mert Hakan Yandaş (PFDK), Jayden Oosterwolde (PFDK) ve İrfan Can Eğribayat (PFDK) cezalı. Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sakat. İrfan Can Kahveci şüpheli. "8+3 kuralı" nedeniyle Mert Müldür'ü sağ bekte görebilir, Serdar Dursun'u forvette izleyebiliriz... İstanbulspor ise haftalar önce ligden düştü, 5 maçtır da kaybediyor. Savunmadan Demeaco Duhaney (sarı kart) cezalı; Mehmet Yeşil ve Simon Deli belirsiz. Son 4 maçın tamamında 2004'lü Mücahit Serbest kaledeydi... Fenerbahçe'nin Konya'dan gelecek haberi beklemeden, Kayserispor maçında olduğu gibi şipşak burada 2-0'ı bulması lazım. Kadro biraz idealden eksik ancak, kalite hâlâ rakipten fersah fersah yüksek.

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Adana Demirspor – Başakşehir Maç Sonucu 2

Süper Lig’deki bir diğer Şampiyon Oranlı maç Adana Demirspor – Başakşehir karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %58’i konuk ekibin galibiyetini değerlendiriyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tahmini

Hikmet Karaman, bugün son kez Adana Demirspor'un başında olacak. Başakşehir her ne kadar Avrupa'ya gitmeyi garantilese de ligi 4. bitirmek önemli bir prestij. Elbette sıralamaya göre TFF'den aldıkları ödül de kıymetli. Deplasmanda son 3 lig maçının hepsini kazanan, genel tabloya bakıldığında da 5 haftalık seri sonrası Trabzonspor'a kaybeden Çağdaş Atan'ın takımının bugün kapanışı 3 puanla yapmasını bekliyorum. Kart cezalısı Ba dışında Başakşehir'in önemli eksiği yok. Adana Demir'de ise Emre Ekbaba ve Yusuf Sarı yine oynamayacak. Ayrıca Balotelli cezalı. Semih Güler, Mohammedi diğer eksikler.

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