Günün En Çok Oynanan Maçları (25 Mayıs 2024)

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Manchester City – Manchester United Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyon Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Manchester City – Manchester United karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %36’sı Guardiola ve öğrencilerinin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Barış Keklik’in Tahmini

FA Cup finalinde Manchester derbisi izleyeceğiz. Ligde mutlu sona ulaşan Manchester City, en büyük hedefleri olan Şampiyonlar Ligi kupasına veda ettikten sonra ligi kazanarak moral depoladılar. Şimdi de ezeli rakipleri, şehrin diğer tarafında olan Manchester United ile kozlarını paylaşacaklar. City tarafında Ederson forma giyemeyecekken Manchester United'da da eski sakatlıklar devam ediyor. Maçın doğal favorisi kesinlikle Manchester City ancak final maçlarında taraf bahsi oynamak yerine en az üç gol çıkar bahsi değerlendirilebilir.

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Lyon – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Günün Şampiyon Oran bültenindeki dikkat çeken maçlardan Lyon – PSG karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %22’si Paris ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Yusuf Kenan Çalık’ın Tahmini

Kupa finalinde her şey olabilir ancak bu sezon iki takımın karşılaşmalarında PSG sahadan çok rahat galibiyetle ayrıldı. Paris'te Mbappe ve Dembele son haftalarda düzenli forma giymedi ancak bu maçta görev almaları bekleniyor. Hernandez ve Kimpembe halen sakat. Lyon'da Sage bir mucizeye imza attı diyebiliriz. Düşme yolunda ilerleyen Lyon ligi 6. bitirdi Avrupa vizesini garantiledi. Lyon'da eksik yok. İki takim da çok etkileyici hücum hatlarına sahipler ancak aynı zamanda kalelerinde de kolay goller görme potansiyelleri var. Bence karşılıklı gol ihtimali mantıklı duruyor.

Real Madrid – Real Betis Maç Sonucu 1

Günün bir diğer öne çıkan Şampiyon Oranlı maçı Real Madrid – Real Betis karşılaşmasına bahis alan Misli üyelerinin %39’u Arda Güler ve arkadaşlarının galibiyetine oynuyor.

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Misli Yorumcusu Gökhan Abdik’in Tahmini

Real Madrid, Villarreal deplasmanından 4-4 ile döndükten sonra Şampiyonlar Ligi Finali öncesi son maçına çıkıyor. Real Madrid’in son test maçında evinde kazanacağını ve o moralle Londra’ya gideceğini düşünüyorum. Real Betis de gol bulacaktır. Hem Real Madrid galibiyeti hem karşılıklı gol mantıklı seçenek olarak duruyor.

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