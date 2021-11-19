Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Kasım)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
İtalyanlar Vedat Muriqiyi duyurdu F.Bahçe derken dev çalım...İtalyanlar Vedat Muriqi'yi duyurdu! F.Bahçe derken dev çalım...#Vedat Muriqi
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Son dakika: Küçük Müslümeden acı haber geldiSon dakika: Küçük Müslüme'den acı haber geldi!#Müslüme Yağal
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Tam 150 bin yaşındalar İnsanlık tarihi baştan yazılabilir...Tam 150 bin yaşındalar! İnsanlık tarihi baştan yazılabilir... #Fas
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Esenyurtta ilginç anlar Çılgına döndü... Aracı paramparça ettiEsenyurt'ta ilginç anlar! Çılgına döndü... Aracı paramparça etti#Esenyurt
Milli takımda skandal Mesajları ifşa olunca...Milli takımda skandal! Mesajları ifşa olunca...#Tim Paine
Ev sahipleri dikkat 10 bin 250 binaya yerleştirildi...Ev sahipleri dikkat! 10 bin 250 binaya yerleştirildi...#Dijital Kimlik
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
Küçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakınKüçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakın!#Anneler
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür dilediTanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi#Hülya Avşar
Kan donduran görüntü... Cesetlerini astılarKan donduran görüntü... Cesetlerini astılar!#Meksika
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Kasım)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Kasım)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Haberin Devamı

İlandır

Augsburg – Bayern Münih Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Augsburg – Bayern Münih karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Ali Can Koçak’ın Yorumu

Haftanın açılışını Bavyera derbisi ile yapıyoruz. Lider Bayern Münih, milli arayı oldukça çalkantılı geçirdi. Korona testi pozitif çıkan Süle, korona testi pozitif çıkan birisiyle temas eden Kimmich ve sakatlığı bulunan Coman, Augsburg maçında olmayacak. Alphonso Davies’in de ilk 11 başlaması beklenmiyor. Augsburg, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını kaybetse de iç sahada son 3 maçta 7 puan aldılar. Bayern Münih kazansa da gol yer.

Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Kasım)

Monaco – Lille Maç Sonucu 1

Fransa Ligue 1’de haftanın açılış mücadelesi Monaco – Lille karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si ev sahibi kırmızı-beyazlılardan yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Efe Uysal’ın Yorumu

Haberin Devamı

İki takımda da milli takımdan yorgun dönecek birçok oyuncu var. İki ekip de ligde vasat ve önünde Avrupa maçı bulunuyor. Sonuç tahmini her açıdan zor. Çok gol olmaz. Lille'in maçları yüzde 85 Monaco'nun ise yüzde 70 3.5 Alt bitti.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Kasım)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19