Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Kasım)

Haberin Devamı

İlandır

Augsburg – Bayern Münih Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Augsburg – Bayern Münih karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Ali Can Koçak’ın Yorumu

Haftanın açılışını Bavyera derbisi ile yapıyoruz. Lider Bayern Münih, milli arayı oldukça çalkantılı geçirdi. Korona testi pozitif çıkan Süle, korona testi pozitif çıkan birisiyle temas eden Kimmich ve sakatlığı bulunan Coman, Augsburg maçında olmayacak. Alphonso Davies’in de ilk 11 başlaması beklenmiyor. Augsburg, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını kaybetse de iç sahada son 3 maçta 7 puan aldılar. Bayern Münih kazansa da gol yer.

Monaco – Lille Maç Sonucu 1

Fransa Ligue 1’de haftanın açılış mücadelesi Monaco – Lille karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si ev sahibi kırmızı-beyazlılardan yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Efe Uysal’ın Yorumu

Haberin Devamı

İki takımda da milli takımdan yorgun dönecek birçok oyuncu var. İki ekip de ligde vasat ve önünde Avrupa maçı bulunuyor. Sonuç tahmini her açıdan zor. Çok gol olmaz. Lille'in maçları yüzde 85 Monaco'nun ise yüzde 70 3.5 Alt bitti.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...