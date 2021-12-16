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Günün En Çok Oynanan Maçları (16 Aralık)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (16 Aralık)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Chelsea – Everton: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan Chelsea - Everton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

West Ham ve Zenit sınavlarının ardından manevra gösterip zorlu Leeds sınavından 3 puanla ayrılan Chelsea, hem yarışta yara almamak hem de sıradaki iki maçını da deplasmanda oynayacağı için mutlak kazanmak zorunda. Everton bildiğiniz üzere uzun zaman sonra Arsenal’ı yenmişti bir önceki hafta. Takım performanslarının yeterli düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Stamford Bridge’te bir sürpriz olmazsa, Chelsea kazanacaktır

Günün En Çok Oynanan Maçları (16 Aralık)

Liverpool – Newcastle United : Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool – Newcastle United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Liverpool müthiş formunu son maçta çok sergileyemedi ve penaltı golüyle Villa’yı ancak yenebildi ama Villa savunma olarak çok iyi takımlardan. Newcastle ise Eddie Howe ile menajer sorununu giderdi ama kadroya acilen transfer şart. Yoksa bu gidişle ligden düşmemeleri imkansız. Ayrıca kadroya takviye gelse de çabuk uyum ve üst üste iyi skorlar gerekecek. Liverpool kazanır, bunaltır, tek kaleye çevirir. Seçenekler 1 ve 2.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, 10.5 korner üst ve ilk yarı korner aralığı. Skor tahminim 3-0…

Günün En Çok Oynanan Maçları (16 Aralık)

Leicester City - Tottenham: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leicester City - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Koronavirüs vakalarının derinden etkilediği Tottenham 5 Aralık’tan bu yana ilk resmî maçına çıkacak. Leicester City takımında da pozitif vakalar olduğu da İngiliz medyasında yer aldı. Taraf bahsi açısında riskli bir 90 dakika çünkü eksik listesine hakim değiliz. Bu nedenle gol seçeneklerine yönelmek gerekli. Gollü bir 90 dakika olacağını, iki ekibin de maçta skora katkı yapacağı görüşündeyim. Leicester zaten ligde bu sezon sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi.

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