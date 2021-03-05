Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (5 Mart 2021)

Bu bir ilandır

Schalke 04 – Mainz Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Schalke 04 – Mainz karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Ligin dibindeki iki takım Bundesliga'da haftayı açıyor. Schalke için zaten söylenecek pek fazla bir şey yok. Önümüzdeki yılın planlamasını yapmaya çoktan başladılar. Mainz ise durum farklı. Küme düşme hattının üst tarafıyla sadece 1 puanlık fark var. Yine de sert bir mücadele olacaktır. 2.5 ALT ideal görünüyor.

Valencia – Villarreal Maç Sonucu 2

İspanya La Liga’da haftanın açılış mücadelesi Valencia-Villarreal karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri konuk takımdan galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Villarrel, Avrupa’daki başarısını lige taşıyamadı yine ve Atletico’ya evinde yenildi. Ligde 7 maçtır kazanamıyor. Valencia bu sezon isminin büyüklüğünden uzakta. Düşme hattı takımları dışında galibiyet aldığı rakip bulmak zor. İlk 45’te dengeli maç bekliyorum. Diğer ihtimal alt.

Sporting Lizbon – Santa Clara Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Sporting Lizbon – Santa Clara maçına bahis alan Misli.com üyelerinin %53’ü ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Porto deplasmanından beraberlikle çıkan Sporting Lizbon hedefe bir adım daha yaklaştı. Arada oynayacakları Vitoria Guimaraes maçını saymazsak Nisan’da Braga ile yapacaklarını karşılaşmaya kadar ideal bir fikstüre sahipler. Burada farkı iyice açabilirler. Öte yandan Ruben Amorim’in 3’lü savunması da övgüyü hak ediyor. İleri uçta yeni transfer Paulinho’nun sakatlığı ise hücum güçlerini biraz sınırlıyor gibi. Evinde ligin flaş ekibi Paços Ferreira’yı 3-0’la deviren Santa Clara ise daima zor bir rakip olageldi. Bu nedenle düşük bir skor çıkabilir ve gol bahislerini önermiyorum. Oran düşük olsa da Sporting’e oynamak güvenilir bir seçim olacaktır.

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