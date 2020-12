Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (25 Aralık)

Bu bir ilandır

Altay - Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı TFF 1. Lig bülteninde bulunan Altay - Ümraniyespor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Son haftalarda birbirine zıt iki takımın mücadelesine tanıklık edeceğiz. Altay gol bulmakta zorluk çekmiyor ve sonuca gidiyor. Ümraniyespor ise skor bulmakta son 3 haftada zorluk yaşarken kalesini gole kapatmayı başarıyor. Deplasman ekibi, Recep Uçar’ın göreve gelmesinin ardından istikrarlı bir şekilde takım savunmasını başarılı şekilde uyguluyor. Elbette bu maçta bir adım öne çıkan taraf son 3 haftada elde ettiği galibiyet serisi ile Altay… Ancak Ümraniyespor’un buna kolay kolay izin vermeyeceği ve kolay gol bulan Altay’a karşı Recep Uçar’ın önlemler alarak savunmaya dönük daha katı önlemler alacağı görüşündeyim. Yani Ümraniyespor’un geriye düşmemek adına özellikle ilk yarıda mücadele edeceğini ve deplasman ekibinin defansif anlamdaki başarılı çizgisi ile maçın az gollü geçeceği kanaatindeyim. Tercihim 2.5 gol altı seçeneği olacak.

Miami – New Orleans: Maç Sonucu 1

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan ilk karşılaşması Miami Heat – New Orleans mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %5’i maçı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Miami Heat, ilk maçında Orlando Magic deplasmanda 113-107 mağlup oldu. Geçtiğimiz sezonki enerjiyi ilk etapta göremedik. Oldukça durağan bir görüntü hakimdi. New Orleans Pelicans, birçok takım için ürkütücü durumda. Preseason etabında Miami Heat ve Milwaukee Bucks'ı çift haneli farklarla mağlup ettikten sonra ilk maçta da Toronto Raptors deplasmanında 113-99 ile yine çift haneli bir galibiyet aldı. Fiziksel güçleri ile baş etmek her takım için çok zorlu bir mücadele. Bugün için Miami'de Gabe Vincent ve Jimmy Butler'ın durumları belirsiz. New Orleans'ta Will Magnay yok. New Orleans Pelicans'ı şu anki görüntüde çok üstün görüyorum. Miami'nin ilk iç saha maçında durum biraz farklılaşabilir o nedenle taraf bahsinden uzağım. Ama toplam sayı anlamında özellikle ilk yarıda üst bekliyorum. Çünkü Miami'nin maç başında Duncan Robinson'ı daha etkin kullandığı dönemler olabiliyor. Enerji yüksekken Miami'nin de skora önemli katkısıyla ilk yarıda üst olabileceği düşüncesindeyim.

Milwaukee Bucks – Golden State Warirors: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması NBA bülteninde oynanacak olan Milwaukee Bucks – Golden State Warriors mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı mücadeleyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

İlk maçlarını izlediğim iki takıma karşı da çok olumlu düşüncelerim yok. NBA tahmin anlamında zor başlasa da doğru tahminlerden birinde Milwaukee Bucks'ın Boston Celtics'e kaybedebileceğini düşünüyordum. Şansın yardımıyla giren bir son saniye üçlüğü ile 122-121 kaybettiler ama hepsinden öte görüntü çok iç açıcı değildi. Preseason maçlarında da 3'te 0 yapmışlardı. Jrue Holiday hamlesi çok değerli ama DiVincenzo bağlılığı onları bana göre hücumda çok zorluyor. Bogdan hamlesi de gerçekleşmiş olsaydı çok farklı bir görüntü izleyecektik. Golden State Warriors, Klay Thompson'ın sakatlığıyla sarsılarak sezona girse de preseason etabında fena bir performans göstermemişti. Ama ilk maçta Nets karşısında adeta dağıldılar. Oubre, beklentilerin altında bir performans sergiledi. Wiggins'in sorumluluk alma çabası, kendini takımın ikinci yıldızı gibi konumlandırması onlara büyük zarar veriyor. Milwaukee'de DJ Augustin'in durumu belirsiz. Klay Thompson'ın sezonu kapattığı Golden State'te Draymond Green'in oynamaması bekleniyor. Belirttiğim gibi iki takıma yönelik de olumsuz düşüncelere sahibim. Ama mevcut şartlarda Milwaukee Bucks'ın bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Milwaukee'den maça agresif bir başlangıç bekliyorum. Maç sonu handikaplarıyla Milwaukee seçimlerini de kullanılabilir buluyorum.

