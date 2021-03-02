Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (2 Mart 2021)

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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %78’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Şampiyonluğu en önemli adayı kesinlikle Beşiktaş! Ortaya koydukları futbol, enerji, mücadele ve kazanma hırsı ile bana göre yarışta Galatasaray’ın en önemli rakibi Beşiktaş olacak. Kazanma alışkanlığı ve şampiyonluk hedefine kitlenen Beşiktaş’ın ligde 7 haftadır kazanamayan Malatya karşısında sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Önerim deplasman ekibinim galibiyeti olacak.

Gaziantep - Gençlerbirliği: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Gaziantep’in Post-Sumudica dönemi, herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son 5 haftalık periyotta Göztepe maçı dışında diğer karşılaşmalarda reaksiyon gösteremeyen Gaziantep’in, artık bu gidişata dur deme vaktinin geldiğini düşünüyorum. G.Birliği de benzer skor problemlerini yaşıyor ancak iki ekibin performanslarını ele aldığımızda Gaziantep’in fazlasıyla öne çıktığını söyleyebilirim. Yüksek tempo beklemediğim için de ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini önereceğim.

Juventus - Spezia: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Serie A mücadelesi olan Juventus - Spezia karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı Juventus’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Juventus, bu mücadele sonrası çok önemli Porto maçına çıkacak. Verona beraberliği sonrası Spezia karşısında telafi için sahada olacaklar. Spezia, Parma karşısında başarılı bir geri dönüş yaptı. Fakat kazanmak için son hamlelerde başarılı değillerdi. Juventus, Crotone maçında olduğu gibi kendini yormak istemeyecektir. Orta skorlu Juventus galibiyeti bekliyorum. Tavsiyem TGS 2,3 olacak.

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