Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (17 Şubat 2021)

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Porto – Juventus Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı Porto – Juventus karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Porto'nun Portekiz'de düşüşe geçen bir performansı söz konusu. Bu seviyede yaşadıkları düşüşün devam edeceğini görmek mümkün. Juventus, Napoli deplasmanında bu maçı düşünerek oyuna konsantre olmadı. Juventus’un devler ligi beklentisi ligden daha önemli. Bu sebeple Porto karşısında etkin bir ofansif oyunla sahada olmaları muhtemel. Porto’nun hücum etkinliği de eklenince bu karşılaşmada gol bahisleri daha fazla önem kazanıyor. Ben oyunun ilk yarıdan yüksek skorlara çıkacağını düşünenlerdenim. İlk yarıda gol ve goller izleriz.

Levante – Atletico Madrid Maç Sonucu 2

La Liga’da lider durumdaki Atletico Madrid’in deplasmanda Levante ile karşılaşacağı mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Levante hafta sonunda sürpriz şekilde Osasuna’ya 1-0 mağlup oldu. Ve ligde tam 9 maç sonra bir karşılaşmada gol atamadılar. Levante skor üretmekte sorun yaşamayan ve 13 Aralık 2020 tarihinde Barcelona’ya 1-0 kaybettiği maçtan bu yana çıktığı tüm lig karşılaşmalarında gol atmayı başaran bir ekip. Atletico Madrid’in ise Lemar, Jose Gimenez, Herrera, Joao Felix gibi önemli eksikleri olduğunu belirtelim. Elbette galibiyete yakın olan taraf lider ve şampiyonluğun en büyük adayı Atletico Madrid. Ancak ben Madrid ekibinin ligde oynadığı son 5 maçta da kalesini gole kapatamadığını göz önüne alarak bu 90 dakikada karşılıklı goller izleriz diyorum.

Sevilla – B. Dortmund Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Sevilla – B. Dortmund karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %35’i İspanyol ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Son 9 resmi maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Sevilla, B.Dortmund'u konuk ediyor. Ev sahibi takım müthiş formda. Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacaklar. Konuk takım Dortmund'ta ise işler biraz daha karışık görünüyor. Haland üzerinden ilerleyen takım eski ritminde değil. Maçın favorisi net olarak Sevilla. MS:1 oynanır.

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