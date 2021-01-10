Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (10 Ocak 2021)

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Hatayspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig bülteninde bulunan Hatayspor - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i Siyah-beyazlı ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş çok iyi bir grafik yakaladı ve iyi oynayarak kazanıyorlar. Mücadele gücü yüksek, fizik, atletik ve orta saha hattı güçlü bir takım Beşiktaş… Kaldı ki Sergen Yalçın’ın şu anda ligin en formda ve başarılı teknik adam olduğu da açık bir gerçek. Beşiktaş bu deplasmandan da 3 puanla dönerek galibiyet serisini 6 maça çıkarır ve Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmaz.

Rizespor - Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Rizespor - Denizlispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada Rizespor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra, Denizlispor daha sık pozisyona girebilen, hücumda daha etkin bir takıma dönüştü. Puan kayıplarına rağmen de bunun meyvelerini aldılar. Rizespor ise ligdeki 6. yenilgisini aldığı Beşiktaş karşılaşmasında, 6-0’lık skorla büyük bir ders aldı bir bakıma. Basit savunma hatalarının neticesinde farklı mağlubiyet kaçınılmazdı. İşin ilginci, önümüzdeki hafta arasında kupada yeniden Beşiktaş’a konuk olacaklar. Dolayısıyla Rize’nin, Denizli karşısında bazı isimleri dinlendirmesi de son derece olası. Denizlispor’un mutlaka skor bulmasını bekliyorum.

Ankaragücü - Başakşehir: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye bülteninde yer alan MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Son şampiyon Başakşehir, bu sezon oldukça formsuz. Zirveden epey uzakta kaldılar. İrfan ve Visca’ya teklifler var. Ankaragücü dirençli bir takım. Başakşehir zorlansa da kadro kalitesiyle galibiyet için bir adım önde.

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