Güntekin Onay ve Uğur Meleke'den Beşiktaş sözleri! "Heykel fikrini destekliyorum, yeni sözleşme..."

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi İzmir'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Josef de Souza ile öne geçen Beşiktaş'ın diğer golü 30. dakikada Rosier'den geldi. Asisti yapan isim ise Ghezzal oldu. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunu iki kupayla tamamladı.

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasını değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: SERGEN YALÇIN ÇİFTE ŞAMPİYONLUĞU GURURLA SUNAR

Antalyaspor, sezonun son maçında bir çok oyuncusunu dinlendirdi ve tamamen kupa finaline odaklanarak sahaya çıktı. Ersun Yanal’ın bu sezon kurguladığı 6’lı savunma bloğunu aşmakta birçok takımın zorlandığını gördük. Beşiktaş, Josef ile bulduğu erken golle Yanal’ın tüm planlarını altüst etti. Ardından da topun ve oyunun kontrolünü elinde tutarak rahat bir maç çıkarttı. İkinci golde ise sezonun iki flaş ismi sahne aldı. Ghezzal’ın hazırladığı pozisyonu Rosier şık bir vuruşla bitirdi ve Beşiktaş, kupanın bir kulpundan tutmuş oldu.

WELiNTON’DAN KRiTiK MÜDAHALELER

2-0’ın hemen ardından Atiba’nın direkten dönen topu ile farkı 3’e çıkartma fırsatından yararlanamayan siyah beyazlılar, ikinci devre skor avantajıyla risk almadan maçı bitirmek istedi. Welinton’un son derece kritik 3 müdahalesiyle Antalyaspor’u maça ortak etmeyen Beşiktaş, bu kadar eksiğe; mental ve fiziksel yorgunluğa rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupa ile kapattı. Sezon başından bu yana ligi ve kupayı domine eden Sergen Yalçın’ın takımı 145 takımın katılımıyla oynanan Türkiye Kupası’nda da şampiyon olarak gücünü bir kez daha gösterdi. Çifte şampiyonluk kazanan Beşiktaş’ta üstelik Cenk Tosun son 9, Abubakar ise son 8 maçta oynamadı.

KADROLAR DEĞiL TAKIMLAR ŞAMPiYON OLUR

Hep vurguluyorum: kadrolar değil takımlar şampiyon olur. Sergen Yalçın arkadaşlığın müthiş olduğu harika bir takım inşaa etti. Sakatlık sorunlarıyla giderek daralan kadroya rağmen pes etmedi. Ve futbolcuyken futbol tarihine altın harflerle yazdırdığı adını şimdi de teknik adam olarak yazdırdı.

UĞUR MELEKE: ATIBA İLE UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME YAPILMALI

Antalyaspor enteresan bir takım. Deyim yerindeyse bir kupa takımı. Belki 30-40 haftalık sezonda çok dikkat çekici işler yapamayabilirler ama kısa turnuvalarda, hele de tek maçlı eliminasyon düzeninde onlarla oynamak zor. Ligi Sivas’ın ya da Alanya’nın üstünde bitirmediler. Bitiremezler de. Ama kupada Sivas ve Alanya gibi takımları elemeleri, finale kadar gol yemeden gelmeleri sürpriz değil. Çünkü telepatik bir savunma oyunları var ve favori olmadıkları maçlarda bunu daha iyi uyguluyorlar.

YENEMEDiĞi TEK TAKIMDI

Sergen Yalçın, bu sezon Antalya’yla iki kez karşılaştı ve ikisinde de yenemedi rakibini. Zaten Beşiktaş’ın bu sezon ligde mağlup edemediği tek takım da Antalya’ydı. Sergen Yalçın iki kez düştüğü tuzağa dün akşam üçüncü kez düşmedi, farklı bir strateji izledi bu kez.

Antalya, maça hemen her büyük rakibine karşı yaptığı gibi yine geride sabırlı pas yaparak başladı.

BASKIDAN HiÇ VAZGEÇMEDiLER

Nuri iki stoperin arasına girerek, hatta arkalarına geçerek kuruyordu oyunu. Ama Sergen Yalçın da orta üçlüsünü Antalya’nın bu oyununun panzehri gibi kurmuştu: Necip altı numara başladı dün. Josef ve özellikle Atiba çok önde, baskı için Antalya ceza alanı civarında koku alarak başladılar oyuna. 1-0’ı erken bulmalarına rağmen bu baskıdan vazgeçmediler. İkinci golün hemen öncesinde taç atışına dahi 6 kişiyle baskıya gelen bir Beşiktaş gördük. Bu doğru baskının sonucu olarak da 2-0’ı erken buldu Sergen Yalçın’ın takımı. 2-0’dan sonra işleri kolaylaştı zaten.

HEYKEL FiKRiNi DESTEKLiYORUM

Dünkü maçın hikayesi içinden Atiba’ya özel bir parantez açmak lazım. Dünkü farklı rolünü öyle iştahla oynadı ki saygı duymamak elde değil. Ben de son dönemde gündeme gelen heykel fikrini destekliyorum artık. Hatta Atiba ile futbolculuk ve sonrasında antrenörlük için uzun bir kontrat da imzalanabilir bence. Kanadalı sporcunun saha içini gözlemleme becerisini, liderlik vasıflarını görünce antrenörlükte de başarılı olacağını hissetmek zor değil.

Ben Atiba’nın yanında oynayan Necip olsam, gözümü kırpmadan onu izlerdim. Atiba’nın yerine giren Mensah olsam, onun kadar koşmaya çalışırdım ona saygımdan.

Bence Atiba’yı eşofmanlarla antrenmanda görmek de çok etkileyici olacaktır sporcular için.

SiVASSPOR AVRUPA’YI HAK ETMiŞTİ

Bu sonuç şüphesiz ki Antalya’yı üzdü ancak ligde 19 maçtır kaybetmeyen, 4 aydır mükemmel bir futbol oynayan Sivasspor’un Avrupa bileti alması da işin Türk futbolu açısından fena olmadı bence. Sivas’ın bu yıl Avrupa Ligi sürecinde çok fazla sakatı/hastası vardı, yeni sezonda Konferans Ligi’nde iyi iş yapacaklarına inanıyorum.

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