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Güney Kore'nin golcüsü Cho Gue-Sung sosyal medyanın gündeminde! Telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

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#2022 Dünya Kupası#Cho Gue-Sung#Güney Kore
Güney Korenin golcüsü Cho Gue-Sung sosyal medyanın gündeminde Telefonunu kapatmak zorunda kaldı.
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 13:08

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Uruguay ve Gana'nın olduğu gruptan çıkan Güney Kore'de golcü futbolcu Cho Gue-Sung, sosyal medyada artan hayranları sebebiyle telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

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2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Uruguay ve Gana'nın olduğu grubu mucizevi bir sonla ikinci sırada bitiren ve son 16 turunda Brezilya ile eşleşen Güney Kore'de Gana maçında attığı iki golle yıldızlaşan golcü Cho Gue-Sung, sosyal medyanın en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.

24 yaşındaki forvetin sosyal medyadaki videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, Cho Gue-Sung'un Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldığı belirtildi.

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Güney Kore basınına yansıyan haberlerde Cho Gue-Sung'un telefonunun gece - gündüz demeden çaldığı ve oyuncunun dinlenmesine engel olduğu, gelen mesajlardan ve sosyal medya ilgisinden kaçıp futbola konsantre olmak isteyen futbolcunun telefonunu kapatma seçeneğine başvurduğu ifade edildi.

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Güney Korenin golcüsü Cho Gue-Sung sosyal medyanın gündeminde Telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

2 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİ GELDİ

Dünya Kupası başlamadan önce 20 bin takipçisi bulunan Gue-Sung, attığı gollerin yanı sıra 'yakışıklılığı' ile gündem oldu ve takipçi sayısı 2.2 milyona çıktı.

1998 doğumlu Cho Gue-Sung, çocukken defansif orta saha oynarken, 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Güney Korenin golcüsü Cho Gue-Sung sosyal medyanın gündeminde Telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

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