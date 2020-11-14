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GeriFutbol Gümüşhanespor'da teknik direktör Halim Karaköse istifa etti
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Haber Giriş: 14.11.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Gümüşhanespor'da teknik direktör Halim Karaköse istifa etti

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Gümüşhanespor'da teknik direktör Halim Karaköse istifa etti
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Halim Karaköse'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Halim Karaköse'nin yönetim kuruluna istifasını sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun, teknik direktör Karaköse'nin istifasını kabul ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Karaköse'ye emekleri için teşekkür edildi.

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