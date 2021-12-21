Haberin Devamı

Avcı, "Yarın 10 rauntluk zor bir maça çıkacağım. Hintli rakibimi yenerek WBC Asya Gümüş Kemer’i ülkemize getireceğim" dedi.



"İYİ HAZIRLANDIM"



Yarın çok önemli bir organizasyonda çok önemli bir kemer için ringe çıkacağını söyleyen Avcı, "22 Aralık’ta WBC Asya Gümüş Kemer mücadelesine çıkacağım. İyi hazırlandım. Bu maça hazırlanmak için çok önemli bir boksör olan Danny Williams 4 rauntluk bir maça çıktım. Hazırlık maçı gibi oldu. Kendimi iyi hissediyorum, kondisyonum da, performansım da iyi. Boksa ara verdikten sonra şu an yavaş yavaş toparlanıyorum. Yarın 10 rauntluk zor bir maça çıkacağım. Hintli rakibimi yenerek WBC Asya Gümüş Kemer’i ülkemize getireceğim" şeklinde konuştu.



"KAZANACAĞIMA İNANIYORUM"



Kendisine gösterilen ilgi için de çok mutlu olduğunu söyleyen Avcı, "Çok teşekkür ediyorum, herkesten destek ve tebrik mesajları alıyorum. Danny Williams, çok önemli bir boksör ve Mike Tyson’ı nakavt etmiş bir sporcu. Benim için iyi bir rakip oldu ve şu an karşılaşacağım isim ise Hindistan’dan Kuldeep Singh. Sert ve nakavtlı bir boksör. Hindistan’da çok popüler bir sporcu. Maçı bu isimle yapacaksın dediklerinde hemen kabul ettim, Ukrayna’daki ekibimle maça hazırlandım ve maçı kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu.