GTA Online Harita Genişleme Paketi: Cayo Perico Heist

Rockstar Games, GTA Online’a gelecek yeni görev harita genişleme paketinin ismini ve detaylarını açıkladı. Cayo Perico isimli paketin oyuncularla 15 Aralık’ta buluşması planlanıyor. Bu genişleme paketiyle öncekilere kıyasla çok daha fazla içerik sunulacağı vaat ediliyor.

Cayo Perico, kötü şöhrete sahip bir uyuşturucu tüccarının adresi olan Los Santos’tan uzak bir ada. Burada oyucuların görevi ise etraftaki düşmanları etkisiz hale getirerek adaya sızmak ve operasyonun merkezine ulaşmak.

Oyunun geliştiricileri, paylaştıkları blog gönderisinde Cayo Perico Heist’ı şu ana kadar GTA Online’a gelen en büyük macera olarak değerlendiriyor.

Cayo Perico, Los Santos dışında yer alan yepyeni bir mekân olmakla birlikte henüz buraya nasıl gidileceği, seyahat edileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Varsayımlar görevin Los Santos’ta başlayıp adada devam edeceği yönünde.

“Cayo Perico Heist, sunduğu yeni egzotik Heist mekânıyla GTA Online’ın şu ana kadarki en büyük macerasını sunuyor. Heist’a olan yeni yaklaşım tarzıyla oyuncuların bu deneyimi tek başına veya üç kişiye kadar b,r grupla deneyimlemesi mümkün. Ayrıca yeni silahlar ve araçlar edinebilir, arkadaşlarınızla gidip dans etmek için yeni sosyal alanlara gidebilirsiniz. Bunun yanında radyolara dünya çapında ünlü DJ’lere ait 100 yeni parça eklendi. Ah tabii bir de kocaman, çok yönlü ve ağır zırhlı bir denizaltı da diğer sürprizlerden sadece bir tanesi.”

Açıklamasıyla oyuncuları heyecanlandıran Rockstar Games’in 15 Aralık’a kadar daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.