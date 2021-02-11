GRID ve CSPPA, CS:GO sahnesi için bir araya geldi

Grid Esports ve Counter-Strike profesyonel oyuncular derneği Counter-Strike Professional Players’ Association (CSPPA), CSPPA World Ranking’in doğruluk ve şeffaflığını artırmak için güçlerini birleştirdi.

Anlaşma kapsamında GRID, "CSPPA sıralama sürecine otomasyon ve şeffaflık getirmek" için veri modelleme ekibini ve istatistiksel ölçümlerini kullanacak. CSPPA’nın sağladığı dünya sıralaması CSPPA World Ranking, belirli sayıda turnuvadan sağlanan "sıralama puanları" ile 36 haftalık bir dönem boyunca bireysel CS: GO takım performanslarını bir araya getirerek elde edilen veriler sonucu ortaya çıkıyor.

CSPPA’nın CEO’su Mads Øland şöyle konuştu: “Oyuncular için daha sürdürülebilir bir çalışma hayatını teşvik etme amacıyla CSPPA World Ranking’i oluşturduk. Dünya sıralamamızın şeffaflığına çok değer veriyoruz. Şeffaf, dinamik ve kapsayıcı bir sıralamanın bir oyuncunun profesyonel kariyeri üzerinde olumlu etkiye sahip olmasının yanı sıra tüm CS: GO topluluğu için önemli olduğuna inanıyorum.

GRID ile olan ortaklığımız, sunduğumuz dünya sıralamasının sürekli gelişiminde CSPPA için önemli bir ilerleme ve bu adımın bizi dünyadaki en önemli sıralama sistemine daha da yaklaştırdığına inanıyoruz.”

GRID ve CSPPA’nın ortak hazırlayacağı ilk sıralamanın Mart ayında çıkması bekleniyor.