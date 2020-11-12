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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Greg Clarke, FIFA asbaşkanlığını da bıraktı! Ayrımcı sözler sonrası...

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Greg Clarke, FIFA asbaşkanlığını da bıraktı! Ayrımcı sözler sonrası...
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Greg Clarke, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) başkanlığından istifa etmesinden iki gün sonra FIFA asbaşkanlığı görevini de bıraktı.

İngiltere Parlamentosu'nun bünyesindeki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası, 2016'dan beri yürüttüğü FA başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Clarke, FIFA Konseyi'ndeki koltuğunu da kaybetti.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke istifa etti
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke istifa etti!

37 üyesi bulunan FIFA Konseyi'ndeki 8 asbaşkandan biri olan Clarke, bu görevden de istifa etti.

 

Greg Clarke, FIFA asbaşkanlığını da bıraktı Ayrımcı sözler sonrası...

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