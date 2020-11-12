Greg Clarke, FIFA asbaşkanlığını da bıraktı! Ayrımcı sözler sonrası...

İngiltere Parlamentosu'nun bünyesindeki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası, 2016'dan beri yürüttüğü FA başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Clarke, FIFA Konseyi'ndeki koltuğunu da kaybetti.

37 üyesi bulunan FIFA Konseyi'ndeki 8 asbaşkandan biri olan Clarke, bu görevden de istifa etti.

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