Granada'da 3 eksik, artı 4 de şüpheli! Real Betis'in galibiyetine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

REAL BETIS

- Sezona sıkıntılı başlayan Real Betis, yeni yılla birlikte büyük bir çıkış yakalamış ve ilk 10 içinde kendine yer bulmuştu.

- Barcelona ve Real Betis'e zor anlar yaşattılar, Real Madrid ve Atletico Madrid'den puan (ç)aldılar...

- Nabil Fekir ve Aissa Mandi cezalı, hücum organizasyonlarında gözler tecrübeli isim Joaquin'in üzerinde olacak.

- Joaquin'in en büyük yardımcısı da elbette Sergio Canales olacak. Hafif bir sakatlığı vardı, muhtemel 11'de yer alıyor. Yetişecektir.

GRANADA

- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gören, 2 hafta önce Barcelona'yı Camp Nou'da deviren Granada'da Roberto Soldado cezalı.

- Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen "kurt" santrfor bu sezon La Liga'da 9 gole imza attı ancak son Cadiz maçında takımını 10 kişi bırakıp yenilgiye de zemin hazırlayan isimlerin başında geldi.

- Soldado'nun cezası dışında Neyder Lozano ve Luis Milla'nın da sakatlıkları bulunuyor.

- Carlos Neva, Jesus Vallejo, Rus Silva ve Kenedy'nin durumları ise maç saati netlik kazanacak.

- Vallejo yerine savunmanın merkezinde German Sanchez'in savunma partnerinin Domingos Duarte olması, sol bekte Kenedy'nin yetişememesi durumunda Quini'nin görev yapması bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Betis'in ligde oynadığı son 8 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- La Liga'da 6 maçtır sahadan 1'er puanla ayrılan Real Betis, 2000 senesinden bu yana üst üste 7 beraberlik alan üçüncü takım olabilir.

- Granada'nın deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında Granada'nın yenilgisi bulunmuyor! (3 galibiyet - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Betis kazanır" oldu!

%60'lık kesim bu sezon Benito Villamarin'de etkili sonuçlar alan Real Betis'e Granada karşısında da güveniyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Sene 2005, Real Betis'in kaptanı Joaquin milli formayla muhteşem bir aşırtma golü atıyor! İzleyelim...